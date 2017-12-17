"Аякс" обыграл АЗ и вышел на второе место в Эредивизии

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"Аякс" обыграл АЗ и вышел на второе место в Эредивизии

Завершились два матча 17-го тура чемпионата Голландии. "Аякс" в гостях одержал волевую победу над АЗ, "Утрехт" разошелся миром с "Хераклесом".

АЗ - "Аякс" - 1:2 (1:1)
Голы: Яханбахш, 25 (с пенальти) - 1:0, Хунтелаар, 43 - 1:1, Шене, 51 (с пенальти) - 1:2

АЗ: Бизот, Свенссон, Хатзидиакос (Фрайди, 77), Вуйтенс, Овеян, Мидтсьо, Тил, Компейнерс, Яханбахш, Вегорст, Сентьенс (Хелмер, 65)

"Аякс": Оанан, Дейкс, де Йонг, де Лихт, Зеефуйк (Орехуела, 46), де Бек, Шене, Зийех, Нерес (де Йонг, 80), Клюйверт (Дольберг, 90), Хунтелаар

"Утрехт" - "Хераклес" - 1:1 (1:0)
Голы: Айуб, 34 - 1:0, Глэдон, 90+2 - 2:2

Положение лидеров: ПСВ - 43, Аякс - 38, АЗ - 35, Зволле - 33, Фейеноорд - 29...

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Команда М О
1 ПСВ 17 43
2 Аякс 17 38
3 АЗ 17 35
4 Зволле 17 33
5 Фейеноорд 16 29
6 Утрехт 15 27
7 Витесс 16 24
8 Херенвен 17 23
9 АДО Ден Хааг 17 23
10 Хераклес 16 21
11 ВВВ Венло 17 19
12 Гронинген 16 17
13 Эксельсиор 16 17
14 Виллем II 17 16
15 Твенте 17 14
16 НАК Бреда 17 13
17 Спарта Роттердам 16 11
18 Рода ЮК 17 11
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