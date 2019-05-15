"Аякс" обыграл "Де Графсхап" и стал чемпионом Голландии

"Аякс" в гостевом матче 34-го тура Эредивизии обыграл "Де Графсхап".

В составе победителей голами отметились Лассе Шене, Николас Тальяфико и Душан Тадич, оформивший дубль.

"Де Графсхап" - "Аякс" - 1:4.

Голы: Шене, 37 - 0:1, Эль-Джебли, 40 - 1:1, Тальяфико, 44 - 1:2, пенальти Тадич, 67 - 1:3, Тадич, 87 - 1:4.

"Де Графсхап": Бертрамс, Тутуарима, Овусу, Стральман, Ньюпорт, Матусива(Олейве, 73), Вет, Бауи (Нейланд, 80), Эль-Джебли, ван Мигем (Бюргзорг, 68), Серраренс.

"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, де Лигт, Мазрауи (Ниссен Кристенсен, 59), де Йонг, Шене (Дольберг, 63), Зиеш, ван де Бек (де Вит, 78), Тадич, Хунтелар.

Благодаря этой победе "Аякс", имея в активе 86 баллов, стал чемпионом Голландии.

У ближайшего преследователя ПСВ, который также одержал победу в этом туре, 83 очка и второе место.

Интрига перенеслась на финальный тур, так как ПСВ теоретически мог обогнать амстердамцев. Однако для этого команде из Эйндховена необходимо было дождаться поражения конкурента и победить самому с определенной разницей мячей.

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