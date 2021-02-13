"Аякс" обыграл "Хераклес" и увеличил отрыв от конкурентов

В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде обыграл "Хераклес" со счетом 2:0.

Победу амстердамскому клубу принесли голы Дави Классена и Себастьяна Аллера.

"Аякс" продолжает лидировать в турнирной таблице Эредивизии и до шести очков увеличил отрыв от ближайшего преследователя. "Хераклес" остался на 11-й позиции.

"Хераклес" - "Аякс" - 0:2 (0:1)

Голы: Классен, 14 - 0:1, Аллер, 79 - 0:2

"Аякс": Стекеленбург, Тальяфико, Блинд, Тимбер, Мазрауи (Ренс, 72), Гравенберх, Альварес, Нерес (Антони, 71), Тадич, Нерес, Аллер.

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