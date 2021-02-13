"Аякс" обыграл "Хераклес" и увеличил отрыв от конкурентов
В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде обыграл "Хераклес" со счетом 2:0.
Победу амстердамскому клубу принесли голы Дави Классена и Себастьяна Аллера.
"Аякс" продолжает лидировать в турнирной таблице Эредивизии и до шести очков увеличил отрыв от ближайшего преследователя. "Хераклес" остался на 11-й позиции.
"Хераклес" - "Аякс" - 0:2 (0:1)
Голы: Классен, 14 - 0:1, Аллер, 79 - 0:2
"Аякс": Стекеленбург, Тальяфико, Блинд, Тимбер, Мазрауи (Ренс, 72), Гравенберх, Альварес, Нерес (Антони, 71), Тадич, Нерес, Аллер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23