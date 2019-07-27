"Аякс" обыграл ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов
В матче за Суперкубок Нидерландов "Аякс" уверенно разобрался с ПСВ.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Аякс" выиграл чемпионат и кубок, а ПСВ является вице-чемпионом.
"Аякс" - ПСВ 2:0
Голы: Дольберг, 1 - 1:0, Блинд, 53 - 2:0
"Аякс": Онана, Велтман, Мартинес (Шене, 59), Схюрс, Блинд (Магальян, 83), Тадич, Марин, Промес (Зиеш, 59), ван де Бек, Дест, Дольберг.
ПСВ: Зут, Боскальи, Люккассен, Думфрис, Садилек, Росарио, Брума (Мален, 46), Гакпо, Хендрикс (Гутьеррес, 46), Бергвейн (Лосано, 59), Ламмерс.
Предупреждения: Хендрикс (21), Гакпо (45), Велтман (63), Дест (78), Люккассен (83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23