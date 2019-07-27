"Аякс" обыграл ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов

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"Аякс" обыграл ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов

В матче за Суперкубок Нидерландов "Аякс" уверенно разобрался с ПСВ.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Аякс" выиграл чемпионат и кубок, а ПСВ является вице-чемпионом.

"Аякс" - ПСВ 2:0

Голы: Дольберг, 1 - 1:0, Блинд, 53 - 2:0

"Аякс": Онана, Велтман, Мартинес (Шене, 59), Схюрс, Блинд (Магальян, 83), Тадич, Марин, Промес (Зиеш, 59), ван де Бек, Дест, Дольберг.

ПСВ: Зут, Боскальи, Люккассен, Думфрис, Садилек, Росарио, Брума (Мален, 46), Гакпо, Хендрикс (Гутьеррес, 46), Бергвейн (Лосано, 59), Ламмерс.

Предупреждения: Хендрикс (21), Гакпо (45), Велтман (63), Дест (78), Люккассен (83).

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