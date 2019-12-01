"Аякс" обыграл "Твенте", проигрывая по ходу матча со счетом 0:2

4 Теги аякственте

"Аякс" обыграл "Твенте", проигрывая по ходу матча со счетом 0:2

В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" обыграл "Твенте" со счетом 5:2. Победу амстердамскому клубу принес Ланг, который сделал хет-трик, а также Хунтелар, отметившийся дублем.

Таким образом, "Аякс" одержал девятую подряд победу в голландском чемпионате и продолжает уверенно лидировать. 

"Твенте" - "Аякс" - 2:5 (2:1)
Голы: Накамура, 15 - 1:0, Канталапьедра, 19 - 2:0, Ланг, 32 - 2:1, Ланг, 51 - 2:2, Хунтелар, 61 - 2:3, Ланг, 70 - 2:4, Хунтелар, 90+6 - 2:5

"Твенте": Дроммел, Верхаг, Бускетс, Шенк, Вердонк, Брама, Селахи, Ромерато (Мениг, 83), Канталапьедра (Бергрин, 77), Накамура (Зекини, 71), Вучкич

"Аякс": Онана, Тальяфико (Дест, 67), Блинд, Велтман, Мазрауи, Мартинес, Зиеш, ван де Бек, Промес (Хунтелар, 26), Ланг (Марин, 82), Тадич

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А вот если бы Твенте поставил автобус после 2-ух голов,могли бы выиграть

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zenden 1985
zenden 1985

Они и пытались играть от обороны.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я только голы видел на спортбоксе

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zenden 1985
zenden 1985

Пораньше нужно было Ланга привлекать к основному составу. Молодец парень. Хотя игру вели Зиех с Ван де Беком.

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