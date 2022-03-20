"Аякс" одержал феерическую победу над "Фейеноордом"
Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле победил "Фейеноорд" со счетом 3:2.
Победу хозяевам принесли голы Себастьяна Аллера, Душана Тадича и Антони. В составе гостей отличились Луис Синистерра и Гус Тиль.
"Аякс", набрав 66 очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Фейеноорд" с 55 очками остался на третьей позиции.
"Аякс" - "Фейеноорд" - 3:2 (1:2)
Голы: Синистерра, 8 - 0:1, Аллер, 24 - 1:1, Тиль, 28 - 1:2, Тадич, 78 - 2:2, Антони, 86 - 3:2
"Аякс": Онана, Блинд (Тальяфико, 69), Мартинес (Схурос, 90), Тимбер, Мазрауи, Гравенберх, Альварес (Классен, 46), Тадич, Бергейс (Бробби, 69), Антони, Аллер
"Фейеноорд": Марсиано, Маласиа, Сенеси, Траунер, Гертрейда, Аурснес, Торнстра (Хендрикс, 63), Тиль, Синистерра (Хольмгрен-Педерсен, 83), Нелсон, Дессерс (Линссен, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23