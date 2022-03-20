"Аякс" одержал феерическую победу над "Фейеноордом"

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"Аякс" одержал феерическую победу над "Фейеноордом"

Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле победил "Фейеноорд" со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Себастьяна Аллера, Душана Тадича и Антони. В составе гостей отличились Луис Синистерра и Гус Тиль.

"Аякс", набрав 66 очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Фейеноорд" с 55 очками остался на третьей позиции.

"Аякс" - "Фейеноорд" - 3:2 (1:2)
Голы: Синистерра, 8 - 0:1, Аллер, 24 - 1:1, Тиль, 28 - 1:2, Тадич, 78 - 2:2, Антони, 86 - 3:2

"Аякс": Онана, Блинд (Тальяфико, 69), Мартинес (Схурос, 90), Тимбер, Мазрауи, Гравенберх, Альварес (Классен, 46), Тадич, Бергейс (Бробби, 69), Антони, Аллер

"Фейеноорд": Марсиано, Маласиа, Сенеси, Траунер, Гертрейда, Аурснес, Торнстра (Хендрикс, 63), Тиль, Синистерра (Хольмгрен-Педерсен, 83), Нелсон, Дессерс (Линссен, 76).

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