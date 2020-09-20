"Аякс" одержал крупную победу в чемпионате Нидерландов
В матче 2-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский "Аякс" разгромил "Ваалвейк" со счетом 3:0. Победу "аяксидам" принесли голы Душана Тадича, Закария Лабияда и Лисандро Мартинеса.
Благодаря победе "Аякс" поднялся на второе место в турнирной таблице Эредивизии. "Ваалвейк" остался на последней, 18-й позиции.
"Аякс" Амстердам - "Ваалвейк" Ваалвейк - 3:0 (2:0)
Голы: Тадич, 10 - 1:0, Лабияд, 34 - 2:0, Мартинес, 73 - 3:0
"Аякс": Онана, Мазрауи, Схурс, Блинд, Мартинес, Альварес, Кудус, Промес, Антони (Нерес, 70), Тадич, Лабияд (Траоре, 70)
Не пропустите: "Аякс" в меньшинстве одержал победу в первом матче сезона. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23