"Аякс" одержал крупную победу в чемпионате Нидерландов

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"Аякс" одержал крупную победу в чемпионате Нидерландов

В матче 2-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский "Аякс" разгромил "Ваалвейк" со счетом 3:0. Победу "аяксидам" принесли голы Душана Тадича, Закария Лабияда и Лисандро Мартинеса.

Благодаря победе "Аякс" поднялся на второе место в турнирной таблице Эредивизии. "Ваалвейк" остался на последней, 18-й позиции.

"Аякс" Амстердам - "Ваалвейк" Ваалвейк - 3:0 (2:0)
Голы: Тадич, 10 - 1:0, Лабияд, 34 - 2:0, Мартинес, 73 - 3:0

"Аякс": Онана, Мазрауи, Схурс, Блинд, Мартинес, Альварес, Кудус, Промес, Антони (Нерес, 70), Тадич, Лабияд (Траоре, 70)

Не пропустите: "Аякс" в меньшинстве одержал победу в первом матче сезона. | http://soccernews.ru
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