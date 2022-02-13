"Аякс" одержал крупную победу в Эредивизии, забив пять голов
Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Твенте" со счетом 5:0.
Победу амстердамскому клубу принесли хет-трик Себастьяна Аллера, гол Дави Классена и автогол Робина Проппера.
"Аякс", набрав 54 очка, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Твенте" с 41 очком остался на 5-й позиции.
"Аякс" - "Твенте" - 5:0 (1:0)
Голы: Классен, 31 - 1:0, Аллер, 53 - 2:0, Проппер, 77 (автогол) - 3:0, Аллер, 85 - 4:0, Аллер, 88 - 5:0
"Аякс": Пасвер, Блинд (Тальяфико, 80), Мартинес, Тимбер, Мазрауи, Альварес, Классен (Гравенберх, 64), Бергейс (Кудус, 86), Тадич, Аллер, Антони (Данило, 86)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23