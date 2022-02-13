"Аякс" одержал крупную победу в Эредивизии, забив пять голов

Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Твенте" со счетом 5:0.

Победу амстердамскому клубу принесли хет-трик Себастьяна Аллера, гол Дави Классена и автогол Робина Проппера.

"Аякс", набрав 54 очка, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Твенте" с 41 очком остался на 5-й позиции.

"Аякс" - "Твенте" - 5:0 (1:0)

Голы: Классен, 31 - 1:0, Аллер, 53 - 2:0, Проппер, 77 (автогол) - 3:0, Аллер, 85 - 4:0, Аллер, 88 - 5:0

"Аякс": Пасвер, Блинд (Тальяфико, 80), Мартинес, Тимбер, Мазрауи, Альварес, Классен (Гравенберх, 64), Бергейс (Кудус, 86), Тадич, Аллер, Антони (Данило, 86)

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