"Аякс" одержал крупную победу в матче Эредивизии

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"Аякс" одержал крупную победу в матче Эредивизии

Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Хераклес" со счетом 3:0.

Победу амстердамскому клубу принесли голы Дави Классена, Себастьяна Аллера и Кеннета Тейлора.

"Аякс", набрав 51 очко, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Хераклес" с 20 очками остался на 15-й позиции.

"Аякс" - "Хераклес" - 3:0 (1:0)
Голы: Классен, 22 - 1:0, Аллер, 55 - 2:0, Тейлор, 65 - 3:0

"Аякс": Пасвер, Блинд (Тальяфико, 71), Мартинес (Схюрс, 63), Тимбер, Мазрауи (Ренс, 81), Альварес, Классен, Бергейс (Тейлор, 63), Тадич, Аллер, Антони (Данило, 71).

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