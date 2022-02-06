"Аякс" одержал крупную победу в матче Эредивизии
Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен
В матче 21-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Хераклес" со счетом 3:0.
Победу амстердамскому клубу принесли голы Дави Классена, Себастьяна Аллера и Кеннета Тейлора.
"Аякс", набрав 51 очко, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Хераклес" с 20 очками остался на 15-й позиции.
"Аякс" - "Хераклес" - 3:0 (1:0)
Голы: Классен, 22 - 1:0, Аллер, 55 - 2:0, Тейлор, 65 - 3:0
"Аякс": Пасвер, Блинд (Тальяфико, 71), Мартинес (Схюрс, 63), Тимбер, Мазрауи (Ренс, 81), Альварес, Классен, Бергейс (Тейлор, 63), Тадич, Аллер, Антони (Данило, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23