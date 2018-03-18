"Аякс" одержал крупную волевую победу над "Спартой"

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"Аякс" одержал крупную волевую победу над "Спартой"

В матче 28-го тура чемпионата Голландии "Аякс" на выезде переиграл "Спарту". Счет открыл игрок хозяев Михаэль Крамер, на что "аяксиды" ответили дублем Хакима Зийеха, а также голами Клааса-Яна Хунтелаара, Лассе Шене и Джастина Клюйверта. В концовке хозяева сократили разрыв в счете, отличился Райан Сануси. После этого матча "Аякс" по-прежнему занимает второе место в Эредивизии и отстает от лидирующего ПСВ на семь очков.

"Спарта" - "Аякс" - 2:5 (1:1)
Голы: Крамер, 31 - 1:0, Хунтелаар, 33 - 1:1, Шене, 53 - 1:2, Клюйверт, 59 - 1:3, Зийех, 66 - 1:4, Зийех, 86 - 1:5, Сануси, 90+2 - 2:5

"Спарта": Хут, Холст, Фишер, Чабот, Нелом, Сануси, Мюрен (ван Моорсел, 70), Дугалл, Аханнач, Крамер, Верхаар (дос Сантос, 70)

"Аякс": Онана, Тальяфико, Вобер, Де Лигт, Кристенсен (Велтман, 70), ван де Бек, Шене, Зийех, Клюйверт, Нерес (де Йонг, 74), Хунтелаар (Кассьерра, 83)

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