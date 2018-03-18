"Аякс" одержал крупную волевую победу над "Спартой"
В матче 28-го тура чемпионата Голландии "Аякс" на выезде переиграл "Спарту". Счет открыл игрок хозяев Михаэль Крамер, на что "аяксиды" ответили дублем Хакима Зийеха, а также голами Клааса-Яна Хунтелаара, Лассе Шене и Джастина Клюйверта. В концовке хозяева сократили разрыв в счете, отличился Райан Сануси. После этого матча "Аякс" по-прежнему занимает второе место в Эредивизии и отстает от лидирующего ПСВ на семь очков.
"Спарта" - "Аякс" - 2:5 (1:1)
Голы: Крамер, 31 - 1:0, Хунтелаар, 33 - 1:1, Шене, 53 - 1:2, Клюйверт, 59 - 1:3, Зийех, 66 - 1:4, Зийех, 86 - 1:5, Сануси, 90+2 - 2:5
"Спарта": Хут, Холст, Фишер, Чабот, Нелом, Сануси, Мюрен (ван Моорсел, 70), Дугалл, Аханнач, Крамер, Верхаар (дос Сантос, 70)
"Аякс": Онана, Тальяфико, Вобер, Де Лигт, Кристенсен (Велтман, 70), ван де Бек, Шене, Зийех, Клюйверт, Нерес (де Йонг, 74), Хунтелаар (Кассьерра, 83)
Не пропустите: ПСВ разгромил "Венло" и другие результаты 28-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|28
|71
|2
|Аякс
|28
|64
|3
|АЗ
|28
|59
|4
|Фейеноорд
|28
|48
|5
|Утрехт
|28
|48
|6
|Витесс
|28
|42
|7
|Зволле
|28
|40
|8
|АДО Ден Хааг
|28
|39
|9
|Хераклес
|28
|37
|10
|Херенвен
|28
|36
|11
|Эксельсиор
|28
|35
|12
|ВВВ Венло
|28
|33
|13
|Гронинген
|28
|29
|14
|Виллем II
|28
|27
|15
|НАК Бреда
|28
|27
|16
|Спарта Роттердам
|28
|21
|17
|Рода ЮК
|28
|20
|18
|Твенте
|28
|19