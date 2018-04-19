"Аякс" одержал победу над "Венло" благодаря дублю Нереса

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"Аякс" одержал победу над "Венло" благодаря дублю Нереса

В матче 32-го тура чемпионата Голландии "Аякс" на своем поле одержал крупную волевую победу над "Венло". 

В концовке первого тайма счет открыл Ральф Сельнэс, но "Аякс" умудрился выйти вперед в оставшиеся минуты благодаря дублю Нереса. Во второй половине премущество хозяев закрепили Клаас-Ян Хунтелаар и Хаким Зийех.

Благодаря этой победе "Аякс" на пять очков оторвался от АЗ и практически гарантировал себе второе место.

"Аякс" - "Венло" - 4:1 (2:1)
Голы: Сельнэс, 43 - 0:1, Нерес, 45 - 1:1, Нерес, 45+3 - 2:1, Хунтелаар, 59 - 3:1, Зийех, 79 - 4:1

"Аякс": Онана, Велтман (Ниссен, 39), де Лигт, Вобер, Мазрауи (Эккеленкамп, 84), Зийех, Шене, ван де Бек, Нерес, Клюйверт, Хунтелаар (Дольберг, 68)

"Венло": Уннерсталл, Лабилль, Роселер, Промес (Коркмаз, 70), Деккер, ван Брюгген, Пост (Янссен, 12), Рюттен (Линхорст, 80), ван Кроой, Хунте, Сельнэс

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3 АЗ 32 68
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5 Утрехт 31 49
6 Херенвен 32 46
7 Витесс 32 45
8 Зволле 32 44
9 АДО Ден Хааг 32 43
10 Эксельсиор 32 40
11 Хераклес 32 38
12 ВВВ Венло 31 34
13 Гронинген 31 33
14 Виллем II 32 33
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