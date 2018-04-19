"Аякс" одержал победу над "Венло" благодаря дублю Нереса
В матче 32-го тура чемпионата Голландии "Аякс" на своем поле одержал крупную волевую победу над "Венло".
В концовке первого тайма счет открыл Ральф Сельнэс, но "Аякс" умудрился выйти вперед в оставшиеся минуты благодаря дублю Нереса. Во второй половине премущество хозяев закрепили Клаас-Ян Хунтелаар и Хаким Зийех.
Благодаря этой победе "Аякс" на пять очков оторвался от АЗ и практически гарантировал себе второе место.
"Аякс" - "Венло" - 4:1 (2:1)
Голы: Сельнэс, 43 - 0:1, Нерес, 45 - 1:1, Нерес, 45+3 - 2:1, Хунтелаар, 59 - 3:1, Зийех, 79 - 4:1
"Аякс": Онана, Велтман (Ниссен, 39), де Лигт, Вобер, Мазрауи (Эккеленкамп, 84), Зийех, Шене, ван де Бек, Нерес, Клюйверт, Хунтелаар (Дольберг, 68)
"Венло": Уннерсталл, Лабилль, Роселер, Промес (Коркмаз, 70), Деккер, ван Брюгген, Пост (Янссен, 12), Рюттен (Линхорст, 80), ван Кроой, Хунте, Сельнэс
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|32
|81
|2
|Аякс
|31
|70
|3
|АЗ
|32
|68
|4
|Фейеноорд
|32
|60
|5
|Утрехт
|31
|49
|6
|Херенвен
|32
|46
|7
|Витесс
|32
|45
|8
|Зволле
|32
|44
|9
|АДО Ден Хааг
|32
|43
|10
|Эксельсиор
|32
|40
|11
|Хераклес
|32
|38
|12
|ВВВ Венло
|31
|34
|13
|Гронинген
|31
|33
|14
|Виллем II
|32
|33
|15
|НАК Бреда
|32
|30
|16
|Рода ЮК
|32
|27
|17
|Спарта Роттердам
|32
|27
|18
|Твенте
|32
|23