"Аякс" одержал победу над "Венло" благодаря дублю Нереса

В матче 32-го тура чемпионата Голландии "Аякс" на своем поле одержал крупную волевую победу над "Венло".

В концовке первого тайма счет открыл Ральф Сельнэс, но "Аякс" умудрился выйти вперед в оставшиеся минуты благодаря дублю Нереса. Во второй половине премущество хозяев закрепили Клаас-Ян Хунтелаар и Хаким Зийех.

Благодаря этой победе "Аякс" на пять очков оторвался от АЗ и практически гарантировал себе второе место.

"Аякс" - "Венло" - 4:1 (2:1)

Голы: Сельнэс, 43 - 0:1, Нерес, 45 - 1:1, Нерес, 45+3 - 2:1, Хунтелаар, 59 - 3:1, Зийех, 79 - 4:1

"Аякс": Онана, Велтман (Ниссен, 39), де Лигт, Вобер, Мазрауи (Эккеленкамп, 84), Зийех, Шене, ван де Бек, Нерес, Клюйверт, Хунтелаар (Дольберг, 68)

"Венло": Уннерсталл, Лабилль, Роселер, Промес (Коркмаз, 70), Деккер, ван Брюгген, Пост (Янссен, 12), Рюттен (Линхорст, 80), ван Кроой, Хунте, Сельнэс

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