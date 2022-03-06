"Аякс" одержал сложнейшую победу в Эредивизии, забив гол на 90-й минуте
Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле победил "Ваалвейк" со счетом 3:2.
Победу амстердамскому клубу принесли дубль Себастьена Аллера и гол Душана Тадича. В составе гостей отличились Михил Крамер и
Рихард ван дер Венне.
"Аякс", набрав 60 очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Ваалвейк" с 23 очками остался на 14-й позиции.
"Аякс" - "Ваалвейк" - 3:2 (2:0)
Голы: Аллер, 33 - 1:0, Аллер, 37 - 2:0, Крамер, 50 - 2:1, ван дер Венне, 57 - 2:2, Тадич, 90 (с пенальти) - 3:2
"Аякс": Онана, Ренс (Тальяфико, 70), Схурс, Мартинес, Блинд, Альварес (Кудус, 81), Гравенберх (Классен, 62), Тадич, Бергейс, Антони, Аллер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23