"Аякс" одержал сложнейшую победу в Эредивизии, забив гол на 90-й минуте

Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле победил "Ваалвейк" со счетом 3:2.

Победу амстердамскому клубу принесли дубль Себастьена Аллера и гол Душана Тадича. В составе гостей отличились Михил Крамер и

Рихард ван дер Венне.

"Аякс", набрав 60 очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. "Ваалвейк" с 23 очками остался на 14-й позиции.

"Аякс" - "Ваалвейк" - 3:2 (2:0)

Голы: Аллер, 33 - 1:0, Аллер, 37 - 2:0, Крамер, 50 - 2:1, ван дер Венне, 57 - 2:2, Тадич, 90 (с пенальти) - 3:2

"Аякс": Онана, Ренс (Тальяфико, 70), Схурс, Мартинес, Блинд, Альварес (Кудус, 81), Гравенберх (Классен, 62), Тадич, Бергейс, Антони, Аллер.

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