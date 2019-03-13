"Аякс" одержал тяжелейшую победу в чемпионате Голландии
В матче 25-го тура чемпионата Голландии "Аякс" обыграл "Зволле" со счетом 2:1. Счет на 32-й минуте открыл Душан Тадич, но во второй половине равновесие восстановил Вито ван Кроой. В конце встречи победу "Аякса" принес Дейли Блинд.
"Аякс" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии, отставая от лидирующего ПСВ на два очка.
"Аякс" - "Зволле" - 2:1 (1:0)
Голы: Тадич, 32 - 1:0, ван Кроой, 79 - 1:1, Блинд, 85 - 2:1
"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Лабиад (Велтман, 69), Шене (Ланг, 83), Тадич, Нерес, Дольберг (Хунтелаар, 69)
"Зволле": ван дер Харт (Бур, 18), Паал, Лам, Лачман, Эхизибуэ, Клемент, Намли, Хамер (Тай, 89), ван Кроой, Флемминг, ван Дуйнен (Элберс, 68)
Не пропустите: "Барселона" определилась с трансферным предложением по звезде "Аякса". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|25
|64
|2
|Аякс
|25
|62
|3
|Фейеноорд
|25
|47
|4
|АЗ
|25
|44
|5
|Витесс
|25
|40
|6
|Утрехт
|25
|37
|7
|Хераклес
|25
|36
|8
|Херенвен
|25
|33
|9
|Гронинген
|25
|32
|10
|ВВВ Венло
|25
|32
|11
|Виллем II
|25
|31
|12
|АДО Ден Хааг
|25
|28
|13
|Зволле
|25
|26
|14
|Фортунна Ситтард
|25
|26
|15
|Эксельсиор
|25
|26
|16
|Эммен
|25
|25
|17
|Де Графсхап
|25
|22
|18
|НАК Бреда
|25
|17