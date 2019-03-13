"Аякс" одержал тяжелейшую победу в чемпионате Голландии

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"Аякс" одержал тяжелейшую победу в чемпионате Голландии

В матче 25-го тура чемпионата Голландии "Аякс" обыграл "Зволле" со счетом 2:1. Счет на 32-й минуте открыл Душан Тадич, но во второй половине равновесие восстановил Вито ван Кроой. В конце встречи победу "Аякса" принес Дейли Блинд.

"Аякс" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии, отставая от лидирующего ПСВ на два очка.

"Аякс" - "Зволле" - 2:1 (1:0)
Голы: Тадич, 32 - 1:0, ван Кроой, 79 - 1:1, Блинд, 85 - 2:1

"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Лабиад (Велтман, 69), Шене (Ланг, 83), Тадич, Нерес, Дольберг (Хунтелаар, 69)

"Зволле": ван дер Харт (Бур, 18), Паал, Лам, Лачман, Эхизибуэ, Клемент, Намли, Хамер (Тай, 89), ван Кроой, Флемминг, ван Дуйнен (Элберс, 68) 

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