"Аякс" одержал яркую победу в чемпионате Нидерландов

Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский "Аякс" на выезде разгромил "Фортуну" из Ситарда со счетом 5:0.

Победу гостям принесли голы Стивена Бергейса, Нуссайра Мазрауи, Душана Тадича, Мохаммеда Кудуса и Николаса Тальяфико.

"Аякс", набрав 16 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии. "Фортуна" с четырьмя очками осталась на 16-й позиции.

"Фортуна" - "Аякс" - 0:5 (0:3)

Голы: Бергейс, 11 - 0:1, Мазрауи, 27 - 0:2, Тадич, 38 - 0:3, Кудус, 72 - 0:4, Тальяфико, 77 - 0:5

"Аякс": Пасвер, Схурс, Мазрауи, Мартинес (Тальяфико, 65), Блинд, Гравенберч (Тейлор, 75), Альварес, Тадич (Данило, 81), Антони, Аллер (Дарами, 65), Бергейс (Кудус, 46).

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