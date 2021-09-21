"Аякс" одержал яркую победу в чемпионате Нидерландов
Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский "Аякс" на выезде разгромил "Фортуну" из Ситарда со счетом 5:0.
Победу гостям принесли голы Стивена Бергейса, Нуссайра Мазрауи, Душана Тадича, Мохаммеда Кудуса и Николаса Тальяфико.
"Аякс", набрав 16 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии. "Фортуна" с четырьмя очками осталась на 16-й позиции.
"Фортуна" - "Аякс" - 0:5 (0:3)
Голы: Бергейс, 11 - 0:1, Мазрауи, 27 - 0:2, Тадич, 38 - 0:3, Кудус, 72 - 0:4, Тальяфико, 77 - 0:5
"Аякс": Пасвер, Схурс, Мазрауи, Мартинес (Тальяфико, 65), Блинд, Гравенберч (Тейлор, 75), Альварес, Тадич (Данило, 81), Антони, Аллер (Дарами, 65), Бергейс (Кудус, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23