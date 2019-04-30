"Аякс" одолел "Тоттенхэм" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов

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"Аякс" одолел "Тоттенхэм" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм".

Единственный гол в матче на свой счет записал Донни ван де Бек. Ответный поединок состоится 8 мая.

"Тоттенхэм" - "Аякс" 0:1

Гол: ван де Бек, 15 - 0:1

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 79), Вертонген (Сиссоко, 39), Лукас Моура, Эриксен, Алли, Ваньяма, Триппьер (Фойт, 80), Льоренте.

"Аякс": Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зиеш (Хунтелар, 87), Тадич, Шене (Мазрауи, 65), Нерес, де Йонг.

Предупреждения: Тальяфико (30), Велтман (63). 

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Поздравляю быдло Зендена)

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zenden 1985
zenden 1985

На себя посмотри, и вспомни кто ты, мне твои поздравления совершенно не нужны.

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lyavon
lyavon

Англо-голландское противостояние в финале Лиги Чемпионов... Это будет что-то.

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zenden 1985
zenden 1985

Эх попади в концовке матча Нерес не в штангу, а в ворота, насколько было бы дома в Амстердаме легче. Ну да ладно, с хорошим настроением жду ответный матч.

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