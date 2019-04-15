"Аякс" огласил заявку на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса"

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"Аякс" огласил заявку на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса"

"Аякс" сообщил, кто попал в заявку на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом".

В списке оказался полузащитник Френки де Йонг. Ранее сообщалось, что футболист, скорее всего, не сможет принять участия в матче из-за травмы, полученной в выходные.

Полный список игроков, заявленных на матч, выглядит так: 

Голкиперы: Андре Онана, Константинос Лампру, Бруну Варела.

Защитники: Расмус Кристенсен, Йоэл Велтман, Матейс де Лигт, Лисандро Магальян, Дейли Блинд.

Полузащитники: Нуссайр Мазрауи, Дэйли Синкгравен, Донни ван де Бек, Френки де Йонг, Закария Лабьяд, Хаким Зиеш, Дани де Вит, Юрген Эккеленкамп.

Нападающие: Клас-Ян Хунтелар, Каспер Дольберг, Давид Нерес, Лассе Шоне, Душан Тадич.

Встреча "Ювентуса" с "Аяксом" пройдет 16 апреля на стадионе "Альянц". Начало - в 22:00. Первый матч команд закончился ничейным результатом.

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