"Аякс" определился с новым главным тренером

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"Аякс" определился с новым главным тренером

Главный тренер "Утрехта" Эрик тен Хаг в ближайшее время возглавит "Аякс", сообщает голландская пресса.

Амстердамский клуб договорился о переходе 47-летнего специалиста, который поставит подпись под контрактом до лета 2020 года.

У руля "Аякса" тен Хаг сменит уволенного ранее Марселя Кайзера

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