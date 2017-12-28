"Аякс" определился с новым главным тренером

Главный тренер "Утрехта" Эрик тен Хаг в ближайшее время возглавит "Аякс", сообщает голландская пресса.

Амстердамский клуб договорился о переходе 47-летнего специалиста, который поставит подпись под контрактом до лета 2020 года.

У руля "Аякса" тен Хаг сменит уволенного ранее Марселя Кайзера.

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