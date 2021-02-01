"Аякс" определился с заменой для Промеса

Стало известно, кто может заменить в составе "Аякса" вингера Квинси Промеса, который близок к возвращению в московский "Спартак".

По информации De Telegraaf, амстердамский клуб в случае договорённости с "красно-белыми" готов подписать Уссаму Идрисси из "Севильи".

24-летний марокканец должен перейти в "Аякс" на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Что касается Промеса, то шансы на его трансфер в "Спартак" оцениваются в 90 процентов. Сумма сделки составит 7,5-10 миллионов евро.

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