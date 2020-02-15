"Аякс" определился с заменой для Зиеша

Стало известно, кто заменит в составе "Аякса" вингера Хакима Зиеша, которого купил лондонский "Челси".

По информации журналиста Фабрицио Романо, амстердамцы договорились о переходе атакующего полузащитника "Сан-Паулу" Антони.

За воспитанника "трёхцветных" аяксиды заплатят 20 миллионов евро плюс бонусы, которые могут составить 5 миллионов.

Антони сыграл за основную команду "Сан-Паулу" 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

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