"Аякс" определился с заменой для Зиеша

Теги аякссан-паулухаким зиештрансферы

"Аякс" определился с заменой для Зиеша

Стало известно, кто заменит в составе "Аякса" вингера Хакима Зиеша, которого купил лондонский "Челси".

По информации журналиста Фабрицио Романо, амстердамцы договорились о переходе атакующего полузащитника "Сан-Паулу" Антони.

За воспитанника "трёхцветных" аяксиды заплатят 20 миллионов евро плюс бонусы, которые могут составить 5 миллионов.

Антони сыграл за основную команду "Сан-Паулу" 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Лэмпард прокомментировал трансфер Зиеша в "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" может летом заменить Лэмпарда на Симеоне

"Челси" может летом заменить Лэмпарда на Симеоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов