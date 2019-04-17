"Аякс" опубликовал видео празднования победы над "Ювентусом"

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"Аякс" опубликовал видео празднования победы над "Ювентусом"

Официальный твиттер "Аякса" опубликовал видео, на котором игроки команды празднуют победу над "Ювентусом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

По сумме двух матчей "Аякс" прошел в полуфинал Лиги чемпионов.

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