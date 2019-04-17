"Аякс" опубликовал видео празднования победы над "Ювентусом"
Официальный твиттер "Аякса" опубликовал видео, на котором игроки команды празднуют победу над "Ювентусом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.
ABSOLUTE SCENES!!! #UCL #juvaja pic.twitter.com/XnmLWdy6Lj— AFC Ajax (@AFCAjax) 16 апреля 2019 г.
По сумме двух матчей "Аякс" прошел в полуфинал Лиги чемпионов.
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|Арсенал Лондон
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|7
|Лестер Сити
|34
|47
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|10
|Уотфорд
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|46
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|34
|42
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|Борнмут
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|39
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|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
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|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
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