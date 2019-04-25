"Аякс" оригинально наказал своего новичка за непризнание величия клуба
Новичку "Аякса" Кьеллу Схерпену припомнили его посты в соцсетях 8-летней давности, в которых он писал, что "Фейеноорд" лучше амстердамской команды.
Чтобы примирить 19-летнего вратаря с болельщиками, руководство клуба пошло на оригинальный шаг.
В постановочном ролике исполнительный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар и спортивный директор Марк Овермарс заставляют футболиста писать на листе бумаги предложение "Аякс" - лучший клуб в Голландии". Всё это происходит в школьном классе академии клуба.
'Ajax is de mooiste club van Nederland' pic.twitter.com/UusaaWT8mG— AFC Ajax (@AFCAjax) 24 апреля 2019 г.
"Аякс" купил Схерпена у "Эммена". Стороны заключили контракт до 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ
|31
|77
|3
|Фейеноорд
|31
|59
|4
|АЗ
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|31
|44
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Херенвен
|32
|38
|11
|ВВВ Венло
|32
|38
|12
|АДО Ден Хааг
|31
|36
|13
|Зволле
|31
|35
|14
|Фортунна Ситтард
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|31
|27
|18
|НАК Бреда
|31
|22