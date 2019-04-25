"Аякс" оригинально наказал своего новичка за непризнание величия клуба

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"Аякс" оригинально наказал своего новичка за непризнание величия клуба

Новичку "Аякса" Кьеллу Схерпену припомнили его посты в соцсетях 8-летней давности, в которых он писал, что "Фейеноорд" лучше амстердамской команды.

Чтобы примирить 19-летнего вратаря с болельщиками, руководство клуба пошло на оригинальный шаг.

В постановочном ролике исполнительный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар и спортивный директор Марк Овермарс заставляют футболиста писать на листе бумаги предложение "Аякс" - лучший клуб в Голландии". Всё это происходит в школьном классе академии клуба.

"Аякс" купил Схерпена у "Эммена". Стороны заключили контракт до 2023 года.

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