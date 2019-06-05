"Аякс" отказал "Атлетико" в трансфере Нереса

Мадридский "Атлетико" хочет купить вингера "Аякса" Давида Нереса, сообщает Voetbal Primeur.

По информации источника, "матрасники" предложили за 22-летнего футболиста 40 миллионов евро, но получили отказ.

Впрочем, испанский клуб не намерен отказываться от кандидатуры бразильца и готовит улучшенное предложение по его трансферу.

В минувшем сезоне Нерес сыграл за "Аякс" 50 матчей, забил 12 голов и сделал 15 ассистов. Его стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

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