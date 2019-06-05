"Аякс" отказал "Атлетико" в трансфере Нереса

Теги атлетико мадридаяксдавид нерестрансферы

"Аякс" отказал "Атлетико" в трансфере Нереса

Мадридский "Атлетико" хочет купить вингера "Аякса" Давида Нереса, сообщает Voetbal Primeur.

По информации источника, "матрасники" предложили за 22-летнего футболиста 40 миллионов евро, но получили отказ.

Впрочем, испанский клуб не намерен отказываться от кандидатуры бразильца и готовит улучшенное предложение по его трансферу.

В минувшем сезоне Нерес сыграл за "Аякс" 50 матчей, забил 12 голов и сделал 15 ассистов. Его стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

Не пропустите: "Атлетико" нашёл замену Гризманну в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" заинтересован в приглашении тренера "Вулверхэмптона"

"Челси" заинтересован в приглашении тренера "Вулверхэмптона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов