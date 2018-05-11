"Аякс" отказал "Боруссии" в трансфере талантливого игрока за 30 миллионов евро

Дортмундская "Боруссию" пыталась приобрести бразильского нападающего "Аякса" Давида Нереса, сообщает UOL.

По сведения издания, немецкий клуб предлагал за футболиста 30 миллионов евро, но получил отказ. Голландцы оценивают своего игрока в 50 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов "Тоттенхэма", "Милана" и "Интер".

В этом сезоне 21-летний Давида Нерес провел за "Аякс" 38 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

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