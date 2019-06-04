"Аякс" отказал "Роме", которая хотела переманить у него главного тренера

Теги ромааяксэрик тен хаг

"Аякс" отказал "Роме", которая хотела переманить у него главного тренера

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг не возглавит "Рому", сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, амстердамский клуб отказался отпускать наставника в Рим. 

Таким образом, руководство "Ромы" по-прежнему рассматривает только два варианта: Роберто Де Дзерби ("Сассуоло") и Паулу Фонсеку ("Шахтер").

Напомним, что по окончании сезона "Рома" осталась без тренера после отставки Клаудио Раньери.

Не пропустите: "Ювентус" готов платить Сарри 6-7 миллионов евро в год. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" отказалась от выкупа трансфера Хамеса у "Реала"

"Бавария" отказалась от выкупа трансфера Хамеса у "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов