"Аякс" отказал "Роме", которая хотела переманить у него главного тренера

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг не возглавит "Рому", сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, амстердамский клуб отказался отпускать наставника в Рим.

Таким образом, руководство "Ромы" по-прежнему рассматривает только два варианта: Роберто Де Дзерби ("Сассуоло") и Паулу Фонсеку ("Шахтер").

Напомним, что по окончании сезона "Рома" осталась без тренера после отставки Клаудио Раньери.

Не пропустите: "Ювентус" готов платить Сарри 6-7 миллионов евро в год. | http://soccernews.ru