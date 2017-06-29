"Аякс" отказал "Роме" в трансфере Дольберга
"Рома" хочет купить датского нападающего "Аякса" Каспера Дольберга, сообщает Sport Mediaset.
По сведениям издания, итальянский клуб предлагал за футболиста 15 миллионов евро, но получил отказ, так как амстердамцы намерены получить за форварда не менее 20 миллионов.
В прошлом сезоне 19-летний Дольберг провел за "Аякс" 48 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18