"Аякс" отказался возвращать Кристиана Эриксена

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"Аякс" отказался возвращать Кристиана Эриксена

Датский полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен не перейдет в амстердамский "Аякс", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По сведениям источника, голландский клуб не готов платить футболисту его нынешнюю зарплату, которая составляет 7,5 миллионов евро в год.

Напомним, что Эриксен готов покинуть "Интер", так как не имеет игровой практики. Интерес к хавбеку проявляют "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон".

В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Интер" 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Агент Эриксена подаст в суд на "Интер". | http://soccernews.ru
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