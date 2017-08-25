"Аякс" отклонил предложение "Монако" по Дольбергу

"Монако" совершил попытку покупки нападающего "Аякса" Каспера Дольберга, сообщает Telesport.

По информации ресурса, голландский клуб отклонил предложение монегасков, которое составляло 50 миллионов евро.

Напомним, что "Монако" ищет замену Килиану Мбаппе, который может перебраться в ПСЖ.

В прошлом сезоне Дольберг провел 29 игр в чемпионате, отметился 16 голами и 6 ассистами.

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