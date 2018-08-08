"Аякс" отклонил выгодные предложения по двум игрокам

"Аякс" отклонил выгодные предложения по двум своим игрокам, сообщает голландская пресса.

Амстердамский клуб отказался продавать защитника Матейса де Лигта за 65 миллионов евро и хавбека Френки де Йонга за 50 миллионов евро.

Какие клубы пытались подписать воспитанников "Аякса" неизвестно. На де Лигта претендуют "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а де Йонгом интересуется "Барселона". | http://soccernews.ru