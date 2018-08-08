"Аякс" отклонил выгодные предложения по двум игрокам

Теги аяксматтейс де лигтфренки де йонг

"Аякс" отклонил выгодные предложения по двум игрокам

"Аякс" отклонил выгодные предложения по двум своим игрокам, сообщает голландская пресса.

Амстердамский клуб отказался продавать защитника Матейса де Лигта за 65 миллионов евро и хавбека Френки де Йонга за 50 миллионов евро.

Какие клубы пытались подписать воспитанников "Аякса" неизвестно. На де Лигта претендуют "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а де Йонгом интересуется "Барселона". | http://soccernews.ru

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