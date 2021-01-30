"Аякс" отпустит Промеса в "Спартак", но при трёх условиях

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"Аякс" отпустит Промеса в "Спартак", но при трёх условиях

Переговоры между "Аяксом" и "Спартаком" о трансфере Квинси Промеса выходят на финишную прямую.

По информации De Telegraaf, переход 29-летнего футболиста может состояться уже на этих выходных.

Впрочем, чтобы осуществить сделку должны быть соблюдены три условия.

1) Желание самого Промеса вернуться в "Спартак";

2) Сумму трансфера "Аякс" намерен определять сам;

3) Амстердамский клуб хочет успеть найти замену игроку до закрытия зимнего трансферного окна. В Нидерландах дедлайн наступит 1 февраля.

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