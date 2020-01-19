"Аякс" переиграл роттердамскую "Спарту", ПСВ потерял очки в матче с "Венло"
В 19-м туре чемпионата Нидерландов "Аякс" добыл победу над "Спартой", а ПСВ сыграл вничью с "Венло".
"Аякс" продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 6 очков. ПСВ занимает четвертое место.
"ВВВ Венло" - ПСВ 1:1
Голы: Опоку (пен), 68 - 1:0, Дюмфрис, 90 - 1:1
"Аякс" - "Спарта" 2:1
Голы: ван де Бек, 15 - 1:0, Гравенберх, 60 - 2:0, Пиру, 74 - 2:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23