"Аякс" переиграл роттердамскую "Спарту", ПСВ потерял очки в матче с "Венло"

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"Аякс" переиграл роттердамскую "Спарту", ПСВ потерял очки в матче с "Венло"

В 19-м туре чемпионата Нидерландов "Аякс" добыл победу над "Спартой", а ПСВ сыграл вничью с "Венло".

"Аякс" продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 6 очков. ПСВ занимает четвертое место.

"ВВВ Венло" - ПСВ 1:1

Голы: Опоку (пен), 68 - 1:0, Дюмфрис, 90 - 1:1


"Аякс" - "Спарта" 2:1

Голы: ван де Бек, 15 - 1:0, Гравенберх, 60 - 2:0, Пиру, 74 - 2:1

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