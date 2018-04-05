"Аякс" переименует домашний стадион в честь Кройффа

"Аякс" переименует домашний стадион в честь выдающегося воспитанника Йохана Кройффа, сообщает официальный сайт клуба.

Со следующего сезона "Амстердам Арена" будет называться "Йохан Кройфф Арена". Новый логотип представят в день рождения легендарного футболиста - 25 апреля.

Кройфф, будучи игроком, выступал за "Аякс" с 1964 по 1973 и с 1981 по 1983 год. Также он тренировал "божьих сыновей" с 1986 по 1988 год.

24 марта 2016 года Кройфф умер в возрасте 68 лет из-за рака лёгких.

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