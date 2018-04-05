"Аякс" переименует домашний стадион в честь Кройффа
"Аякс" переименует домашний стадион в честь выдающегося воспитанника Йохана Кройффа, сообщает официальный сайт клуба.
Со следующего сезона "Амстердам Арена" будет называться "Йохан Кройфф Арена". Новый логотип представят в день рождения легендарного футболиста - 25 апреля.
Кройфф, будучи игроком, выступал за "Аякс" с 1964 по 1973 и с 1981 по 1983 год. Также он тренировал "божьих сыновей" с 1986 по 1988 год.
24 марта 2016 года Кройфф умер в возрасте 68 лет из-за рака лёгких.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|29
|74
|2
|Аякс
|29
|67
|3
|АЗ
|29
|62
|4
|Фейеноорд
|29
|51
|5
|Утрехт
|29
|48
|6
|Зволле
|29
|43
|7
|Витесс
|29
|42
|8
|Херенвен
|29
|39
|9
|АДО Ден Хааг
|29
|39
|10
|Хераклес
|29
|37
|11
|Эксельсиор
|29
|35
|12
|ВВВ Венло
|29
|34
|13
|Виллем II
|29
|30
|14
|Гронинген
|29
|29
|15
|НАК Бреда
|29
|27
|16
|Рода ЮК
|29
|23
|17
|Спарта Роттердам
|29
|21
|18
|Твенте
|29
|20