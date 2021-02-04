"Аякс" по ошибке не заявил на Лигу Европы самого дорогого новичка в своей истории

"Аяксу" придётся обходиться в плей-офф Лиги Европы без нападающего Себастьяна Аллера, сообщает BBC.

По информации источника, кто-то из сотрудников амстердамского клуба допустил ошибку, не внеся 26-летнего футболиста в заявку на ЛЕ.

Стоит отметить, что покупка француза в минувшем январе стала самым дорогим трансфером в истории "Аякса". Клуб заплатил за новичка 22,5 миллиона евро.

Аллер результативно стартовал в составе голландского гранда, забив 2 гола и отдав 4 ассиста в 7 матчах.

В 1/16 финала Лиги Европы "Аякс" сразится с французским "Лиллем".

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