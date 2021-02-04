"Аякс" по ошибке не заявил на Лигу Европы самого дорогого новичка в своей истории
"Аяксу" придётся обходиться в плей-офф Лиги Европы без нападающего Себастьяна Аллера, сообщает BBC.
По информации источника, кто-то из сотрудников амстердамского клуба допустил ошибку, не внеся 26-летнего футболиста в заявку на ЛЕ.
Стоит отметить, что покупка француза в минувшем январе стала самым дорогим трансфером в истории "Аякса". Клуб заплатил за новичка 22,5 миллиона евро.
Аллер результативно стартовал в составе голландского гранда, забив 2 гола и отдав 4 ассиста в 7 матчах.
В 1/16 финала Лиги Европы "Аякс" сразится с французским "Лиллем".
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Главные новости дня: 3 февраля
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
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|34
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|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
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|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
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|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
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|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23