"Аякс" победил ПСВ в матче лидеров Эредивизии
Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен
В матче 20-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский "Аякс" на выезде обыграл ПСВ из Эйндховена со счетом 2:1.
Победу "аяксидам" принесли голы Брайана Бробби и Нуссайра Мазрауи. В составе хозяев отличился Марио Гетце.
"Аякс", набрав 48 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии. ПСВ с 46 очками опустился на вторую позицию.
ПСВ - "Аякс" - 1:2 (0:1)
Голы: Бробби, 34 - 0:1, Гетце, 53 - 1:1, Мазрауи, 74 - 1:2
ПСВ: Дроммель, Тезе, Боскальи, Обиспо, Жуниор, Гутьеррес (Брума, 87), ван Гинкел (Мвене, 63), Верман (Захави, 87), Гетце, Доан (Вертессен, 87), Гакпо.
"Аякс": Пасвер, Блинд, Мартинес, Тимбер, Мазрауи, Гравенберх (Классен, 70), Альварес, Бергейс, Тадич, Бробби (Данило, 36), Антони.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23