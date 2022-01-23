"Аякс" победил ПСВ в матче лидеров Эредивизии

Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский "Аякс" на выезде обыграл ПСВ из Эйндховена со счетом 2:1.

Победу "аяксидам" принесли голы Брайана Бробби и Нуссайра Мазрауи. В составе хозяев отличился Марио Гетце.

"Аякс", набрав 48 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии. ПСВ с 46 очками опустился на вторую позицию.

ПСВ - "Аякс" - 1:2 (0:1)

Голы: Бробби, 34 - 0:1, Гетце, 53 - 1:1, Мазрауи, 74 - 1:2

ПСВ: Дроммель, Тезе, Боскальи, Обиспо, Жуниор, Гутьеррес (Брума, 87), ван Гинкел (Мвене, 63), Верман (Захави, 87), Гетце, Доан (Вертессен, 87), Гакпо.

"Аякс": Пасвер, Блинд, Мартинес, Тимбер, Мазрауи, Гравенберх (Классен, 70), Альварес, Бергейс, Тадич, Бробби (Данило, 36), Антони.

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