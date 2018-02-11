"Аякс" победил "Твенте", "Фейеноорд" уступил "Витессу"

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"Аякс" победил "Твенте", "Фейеноорд" уступил "Витессу"

Завершились несколько матчей 23-го тура чемпионата Голландии. Идущий "Аякс" на второе месте "Аякс" дома выиграл у "Твенте" и продолжает погоню за лидером. "Фейеноорд" в гостях проиграл "Витессу".

"Аякс" - "Твенте" - 2:1 (1:0)
Голы: Клюйверт, 3 - 1:0, Тигадуни, 66 - 1:1, Шене, 71 (с пенальти) - 2:1

"Аякс": Онана, Велтман, Де Лигт, де Йонг, Тальяфико, Зийех, Шене, ван де Бек (Вобер, 90+2), Нерес (Ниссен, 63), Клюйверт (Юнес, 82), Хунтелаар

"Эксельсиор" - "Бреда" - 0:0

"Витесс" - "Фейеноорд" - 3:1 (1:1)
Голы: Вильена, 21 - 0:1, Кашиа, 43 - 1:1, Линссен, 66 - 2:1, Линссен, 86 - 3:1

Положение лидеров: ПСВ - 61, Аякс - 54, АЗ - 47, Фейеноорд, Зволле - 39...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 23 61
2 Аякс 23 54
3 АЗ 23 47
4 Фейеноорд 23 39
5 Зволле 23 39
6 Утрехт 23 38
7 Витесс 23 37
8 АДО Ден Хааг 23 32
9 Херенвен 23 31
10 ВВВ Венло 23 30
11 Хераклес 23 27
12 Эксельсиор 23 26
13 Гронинген 23 23
14 Виллем II 23 20
15 НАК Бреда 23 20
16 Рода ЮК 23 17
17 Твенте 23 16
18 Спарта Роттердам 23 14
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