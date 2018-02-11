"Аякс" победил "Твенте", "Фейеноорд" уступил "Витессу"
Завершились несколько матчей 23-го тура чемпионата Голландии. Идущий "Аякс" на второе месте "Аякс" дома выиграл у "Твенте" и продолжает погоню за лидером. "Фейеноорд" в гостях проиграл "Витессу".
"Аякс" - "Твенте" - 2:1 (1:0)
Голы: Клюйверт, 3 - 1:0, Тигадуни, 66 - 1:1, Шене, 71 (с пенальти) - 2:1
"Аякс": Онана, Велтман, Де Лигт, де Йонг, Тальяфико, Зийех, Шене, ван де Бек (Вобер, 90+2), Нерес (Ниссен, 63), Клюйверт (Юнес, 82), Хунтелаар
"Эксельсиор" - "Бреда" - 0:0
"Витесс" - "Фейеноорд" - 3:1 (1:1)
Голы: Вильена, 21 - 0:1, Кашиа, 43 - 1:1, Линссен, 66 - 2:1, Линссен, 86 - 3:1
Положение лидеров: ПСВ - 61, Аякс - 54, АЗ - 47, Фейеноорд, Зволле - 39...
Не пропустите: ПСВ выиграл у "Спарты" и другие результаты 23-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|23
|61
|2
|Аякс
|23
|54
|3
|АЗ
|23
|47
|4
|Фейеноорд
|23
|39
|5
|Зволле
|23
|39
|6
|Утрехт
|23
|38
|7
|Витесс
|23
|37
|8
|АДО Ден Хааг
|23
|32
|9
|Херенвен
|23
|31
|10
|ВВВ Венло
|23
|30
|11
|Хераклес
|23
|27
|12
|Эксельсиор
|23
|26
|13
|Гронинген
|23
|23
|14
|Виллем II
|23
|20
|15
|НАК Бреда
|23
|20
|16
|Рода ЮК
|23
|17
|17
|Твенте
|23
|16
|18
|Спарта Роттердам
|23
|14