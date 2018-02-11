"Аякс" победил "Твенте", "Фейеноорд" уступил "Витессу"

Завершились несколько матчей 23-го тура чемпионата Голландии. Идущий "Аякс" на второе месте "Аякс" дома выиграл у "Твенте" и продолжает погоню за лидером. "Фейеноорд" в гостях проиграл "Витессу".

"Аякс" - "Твенте" - 2:1 (1:0)

Голы: Клюйверт, 3 - 1:0, Тигадуни, 66 - 1:1, Шене, 71 (с пенальти) - 2:1

"Аякс": Онана, Велтман, Де Лигт, де Йонг, Тальяфико, Зийех, Шене, ван де Бек (Вобер, 90+2), Нерес (Ниссен, 63), Клюйверт (Юнес, 82), Хунтелаар

"Эксельсиор" - "Бреда" - 0:0

"Витесс" - "Фейеноорд" - 3:1 (1:1)

Голы: Вильена, 21 - 0:1, Кашиа, 43 - 1:1, Линссен, 66 - 2:1, Линссен, 86 - 3:1

Положение лидеров: ПСВ - 61, Аякс - 54, АЗ - 47, Фейеноорд, Зволле - 39...

Не пропустите: ПСВ выиграл у "Спарты" и другие результаты 23-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru