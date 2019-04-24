"Аякс" побил рекорд Нидерландов, который держался 38 лет

В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" победил "Витесс" со счетом 4:2.

После этого матча на счету амстердамского клуба стало 160 голов во всех турнирах, что стало новым рекордом страны.

Прежнее достижение принадлежало АЗ, который в сезоне-1980/81 забил 158 мячей.

Напомним, что "Аякс" лидирует в чемпионате Нидерландов, а также вышел в финал Кубка страны и полуфинал Лиги чемпионов.

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