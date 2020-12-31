"Аякс" поборется за трансферную цель "Ювентуса"
"Аякс" хочет купить нападающего "Сан-Паулу" Бренера Соузу да Силву, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, амстердамский клуб готов заплатить за футболиста 10 миллионов евро + бонусы, но "трёхцветные" рассчитывают заработать больше на продаже игрока.
Ранее стало известно, что бразильский форвард также интересен туринскому "Ювентусу".
20-летний воспитанник "Сан-Паулу" забил в составе родной команды 24 гола в 50 матчах.
Рыночная стоимость Бренера оценивается в 1,3 миллиона евро.
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