"Аякс" поддержал решение завершить чемпионат Голландии без чемпиона

Теги аякс

"Аякс" поддержал решение завершить чемпионат Голландии без чемпиона

Исполнительный директор "Аякс" Эдвин ван дер Сар высказался о решении голландской лиги досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.

После 25 туров "Аякс" лидировал в турнирной таблице чемпионата до приостановки сезона.

"Как игрок и как клуб, вы, естественно, хотите стать чемпионом. Вы хотите показать это на поле, и мы весь сезон были на вершине. Так что очень жаль, что нас не объявили чемпионами, но в данной ситуации это вполне понятно. Сейчас есть вещи поважнее футбола", - цитирует ван дер Сара официальный сайт "Аякса".

В стране запретили проводить спортивные мероприятия до 1 сентября, поэтому сыграть оставшиеся матчи чемпионата стало невозможным.

Не пропустите: Голландский арбитр самостоятельно принял роды у овцы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Помощник президента Нигерии посоветовал Роналду купить права на название стадиона "Барселоны"

Помощник президента Нигерии посоветовал Роналду купить права на название стадиона "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов