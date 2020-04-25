"Аякс" поддержал решение завершить чемпионат Голландии без чемпиона
Исполнительный директор "Аякс" Эдвин ван дер Сар высказался о решении голландской лиги досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.
После 25 туров "Аякс" лидировал в турнирной таблице чемпионата до приостановки сезона.
"Как игрок и как клуб, вы, естественно, хотите стать чемпионом. Вы хотите показать это на поле, и мы весь сезон были на вершине. Так что очень жаль, что нас не объявили чемпионами, но в данной ситуации это вполне понятно. Сейчас есть вещи поважнее футбола", - цитирует ван дер Сара официальный сайт "Аякса".
В стране запретили проводить спортивные мероприятия до 1 сентября, поэтому сыграть оставшиеся матчи чемпионата стало невозможным.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23