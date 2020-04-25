"Аякс" поддержал решение завершить чемпионат Голландии без чемпиона

Исполнительный директор "Аякс" Эдвин ван дер Сар высказался о решении голландской лиги досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.

После 25 туров "Аякс" лидировал в турнирной таблице чемпионата до приостановки сезона.

"Как игрок и как клуб, вы, естественно, хотите стать чемпионом. Вы хотите показать это на поле, и мы весь сезон были на вершине. Так что очень жаль, что нас не объявили чемпионами, но в данной ситуации это вполне понятно. Сейчас есть вещи поважнее футбола", - цитирует ван дер Сара официальный сайт "Аякса".

В стране запретили проводить спортивные мероприятия до 1 сентября, поэтому сыграть оставшиеся матчи чемпионата стало невозможным.

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