"Аякс" подписал опытного форварда перед стартом в Лиге Чемпионов

Амстердамский "Аякс" на официальном сайте объявил о переходе голландского нападающего бременского "Вердера" Дэви Классена.

Сумма трансфера составила 11 миллионов евро плюс три миллиона в виде бонусов. Футболист подписал с "Аяксом" контракт до 30 июня 2024 года. Форвард будет играть за клуб под шестым номером.

В Лиге Чемпионов "Аякс" сыграет в одной группе с "Ливерпулем", "Аталантой" и "Мидтъюлландом".

27-летний Классен является воспитанником "Аякса". За "Вердер" он выступал с 2018 года, провел за клуб 81 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 13 результативных передач. Ранее играл за "Эвертон". За сборную Нидерландов сыграл 16 матчей и забил 4 мяча.

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