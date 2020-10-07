"Аякс" подписал опытного форварда перед стартом в Лиге Чемпионов
Амстердамский "Аякс" на официальном сайте объявил о переходе голландского нападающего бременского "Вердера" Дэви Классена.
Сумма трансфера составила 11 миллионов евро плюс три миллиона в виде бонусов. Футболист подписал с "Аяксом" контракт до 30 июня 2024 года. Форвард будет играть за клуб под шестым номером.
В Лиге Чемпионов "Аякс" сыграет в одной группе с "Ливерпулем", "Аталантой" и "Мидтъюлландом".
27-летний Классен является воспитанником "Аякса". За "Вердер" он выступал с 2018 года, провел за клуб 81 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 13 результативных передач. Ранее играл за "Эвертон". За сборную Нидерландов сыграл 16 матчей и забил 4 мяча.
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|Байер Леверкузен
|32
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20