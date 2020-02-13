"Аякс" подтвердил перехода Зиеша в "Челси"

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"Аякс" подтвердил перехода Зиеша в "Челси"

Марокканский нападающий "Аякса" Хаким Зиеш перейдет в "Челси", сообщает официальный сайт голландского клуба.

Сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Футболист заключил с лондонским клубом контракт до лета 2025 года. Остаток нынешнего сезона форвард доиграет с клубе из Амстердама.

26-летний Зиеш выступает за "Аякс" с 2016 года. Всего он провел за амстердамский клуб 160 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 82 результативные передачи.

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