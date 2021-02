"Аякс" подтвердил трансфер Промеса

Амстердамский "Аякс" на своем официальном сайте разместил сообщение о том, что достиг договоренности со "Спартаком" о прямом трансфере Квинси Промеса. Переход форварда в российский клуб состоится после медицинского обследования.



Контракт футболиста с "Аяксом" действовал до 30 июня 2024 года. Клубы согласовали комиссию за трансфер в размере 8,5 миллионов евро с возможностью увеличения суммы до 11 миллионов евро в зависимости от переменных.



В Твиттере клуба также попрощались с футболистом.

"Спасибо за все, Квинси! Всего самого лучшего в России", - написала пресс-служба.

Thanks for everything, @QPromes! ♥️



All the best in