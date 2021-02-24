"Аякс" подтвердил трансфер Промеса

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"Аякс" подтвердил трансфер ПромесаАмстердамский "Аякс" на своем официальном сайте разместил сообщение о том, что достиг договоренности со "Спартаком" о прямом трансфере Квинси Промеса. Переход форварда в российский клуб состоится после медицинского обследования.

Контракт футболиста с "Аяксом" действовал до 30 июня 2024 года. Клубы согласовали комиссию за трансфер в размере 8,5 миллионов евро с возможностью увеличения суммы до 11 миллионов евро в зависимости от переменных.

В Твиттере клуба также попрощались с футболистом.
"Спасибо за все, Квинси! Всего самого лучшего в России", - написала пресс-служба.

Напомним, "Спартак" подтвердил, что сегодня Промес должен прилететь в Москву на медобследование.

Читать подробнее: "Спартак" намекнул в Твиттере о скором переходе Промеса | http://soccernews.ru
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"Спартак" объявил о переходе Промеса

"Спартак" объявил о переходе Промеса

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