"Аякс" подтвердил трансфер Промеса
Амстердамский "Аякс" на своем официальном сайте разместил сообщение о том, что достиг договоренности со "Спартаком" о прямом трансфере Квинси Промеса. Переход форварда в российский клуб состоится после медицинского обследования.
Контракт футболиста с "Аяксом" действовал до 30 июня 2024 года. Клубы согласовали комиссию за трансфер в размере 8,5 миллионов евро с возможностью увеличения суммы до 11 миллионов евро в зависимости от переменных.
В Твиттере клуба также попрощались с футболистом.
"Спасибо за все, Квинси! Всего самого лучшего в России", - написала пресс-служба.
Thanks for everything, @QPromes! ♥️— AFC Ajax (@AFCAjax) February 24, 2021
All the best in
Напомним, "Спартак" подтвердил, что сегодня Промес должен прилететь в Москву на медобследование.
Читать подробнее: "Спартак" намекнул в Твиттере о скором переходе Промеса | http://soccernews.ru
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