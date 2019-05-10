"Аякс" показал форму на новый сезон

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"Аякс" показал форму на новый сезон

Амстердамский "Аякс" опубликовал фотографии формы, в которой клуб будет выступать в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в традиционных красно-белых цветах.

В нынешнем сезоне "Аякс" лидирует в чемпионате Нидерландов, стал обладателем Кубка страны, а также дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, где уступил "Тоттенхэму" по сумме двух матчей (1:0 - на выезде, 2:3 - дома).

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