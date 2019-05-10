"Аякс" показал форму на новый сезон
Амстердамский "Аякс" опубликовал фотографии формы, в которой клуб будет выступать в следующем сезоне.
Экипировка выполнена в традиционных красно-белых цветах.
Classic & ⚪️, with a touch of Amsterdam.#ForTheFuture #DareToCreate ❌❌❌ pic.twitter.com/1mHagjue9d— AFC Ajax (@AFCAjax) 9 мая 2019 г.
В нынешнем сезоне "Аякс" лидирует в чемпионате Нидерландов, стал обладателем Кубка страны, а также дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, где уступил "Тоттенхэму" по сумме двух матчей (1:0 - на выезде, 2:3 - дома).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|32
|42
|10
|АДО Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|Зволле
|32
|38
|13
|ВВВ Венло
|32
|38
|14
|Фортунна Ситтард
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|32
|27
|18
|НАК Бреда
|32
|22