"Аякс" пообещал трём игрокам продать их летом 2020 года
Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар подтвердил, что ближайшим летом команду могут покинуть несколько ведущих футболистов.
По словам функционера, в прошлом году амстердамский клуб пообещал отпустить летом 2020-го вратаря Андре Онану, защитника Николаса Тальяфико и хавбека Донни ван де Бека, если они останутся ещё на один сезон.
При этом ван дер Сар предупредил потенциальных покупателей, что на скидки они могут не рассчитывать.
Напомним, что ранее "Аякс" уже продал "Челси" вингера Хакима Зиеша, а прошлым летом из команды ушли Маттейс де Лигт и Френки де Йонг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23