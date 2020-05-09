"Аякс" пообещал трём игрокам продать их летом 2020 года

Теги аяксэдвин ван дер сарандре онананиколас тальяфикодонни ван де бектрансферы

"Аякс" пообещал трём игрокам продать их летом 2020 года

Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар подтвердил, что ближайшим летом команду могут покинуть несколько ведущих футболистов.

По словам функционера, в прошлом году амстердамский клуб пообещал отпустить летом 2020-го вратаря Андре Онану, защитника Николаса Тальяфико и хавбека Донни ван де Бека, если они останутся ещё на один сезон.

При этом ван дер Сар предупредил потенциальных покупателей, что на скидки они могут не рассчитывать.

Напомним, что ранее "Аякс" уже продал "Челси" вингера Хакима Зиеша, а прошлым летом из команды ушли Маттейс де Лигт и Френки де Йонг.

Не пропустите: Три топ-клуба претендуют на ван де Бека. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Головин поборется за звание лучшего плеймейкера сезона Лиги 1 по версии L’Equipe

Головин поборется за звание лучшего плеймейкера сезона Лиги 1 по версии L’Equipe

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов