"Аякс" пополнился датским защитником
Правый защитник "Мидтьюлланда" Расмус Ниссен стал игроком "Аякса", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 5,5 миллиона евро. Футболист подписал с амстердамцами контракт до лета 2022 года.
20-летний Ниссен выступал за "Мидтъюлланд" с 2016 года, провел за клуб 51 матч и забил 4 гола. Сыграл 8 матчей за молодежную сборную Дании и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,75 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|19
|49
|2
|Аякс
|19
|44
|3
|АЗ
|19
|39
|4
|Зволле
|19
|36
|5
|Фейеноорд
|18
|32
|6
|Утрехт
|18
|29
|7
|Витесс
|19
|28
|8
|АДО Ден Хааг
|19
|27
|9
|Херенвен
|19
|24
|10
|Эксельсиор
|19
|24
|11
|ВВВ Венло
|19
|23
|12
|Хераклес
|19
|22
|13
|Гронинген
|19
|21
|14
|Виллем II
|19
|17
|15
|Твенте
|19
|16
|16
|НАК Бреда
|19
|16
|17
|Рода ЮК
|19
|12
|18
|Спарта Роттердам
|19
|11