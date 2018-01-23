"Аякс" пополнился датским защитником

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"Аякс" пополнился датским защитником
Правый защитник "Мидтьюлланда" Расмус Ниссен стал игроком "Аякса", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 5,5 миллиона евро.  Футболист подписал с амстердамцами контракт до лета 2022 года.

20-летний Ниссен выступал за "Мидтъюлланд" с 2016 года, провел за клуб 51 матч и забил 4 гола. Сыграл 8 матчей за молодежную сборную Дании и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,75 миллиона евро.

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