"Аякс" пополнился датским защитником



Правый защитник "Мидтьюлланда" Расмус Ниссен стал игроком "Аякса", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 5,5 миллиона евро. Футболист подписал с амстердамцами контракт до лета 2022 года.

20-летний Ниссен выступал за "Мидтъюлланд" с 2016 года, провел за клуб 51 матч и забил 4 гола. Сыграл 8 матчей за молодежную сборную Дании и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,75 миллиона евро.

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