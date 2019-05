"Аякс" посвятил чемпионский титул Абдельхаку Нури, перенесшему сердечный приступ 2 года назад

Футболисты "Аякса" посвятили 34-й чемпионский титул полузащитнику Абдельхаку Нури, который выступал за клуб под 34-м номером.

Все игроки амстердамского клуба надели футболки с 34-м номером во время празднования чемпионства с болельщиками.

"Это для тебя", - гласит запись в твиттере "Аякса" с хэштегом "ОставайсяСильнымАппи".

This one is for you. ♥#nummer34 #StayStrongAppie pic.twitter.com/vcTNv027D1