"Аякс" посвятил чемпионский титул Абдельхаку Нури, перенесшему сердечный приступ 2 года назад

Футболисты "Аякса" посвятили 34-й чемпионский титул полузащитнику Абдельхаку Нури, который выступал за клуб под 34-м номером.

Все игроки амстердамского клуба надели футболки с 34-м номером во время празднования чемпионства с болельщиками.

"Это для тебя", - гласит запись в твиттере "Аякса" с хэштегом "ОставайсяСильнымАппи".

Напомним, что 8 июля 2017 года Нури, которому тогда было 20 лет, потерял сознание в товарищеском матче с "Вердером". У игрока произошел сердечный приступ, который привел к необратимому повреждению мозга. Год назад стало известно, что хавбек пришел в себя после 13 месяцев нахождения в коме и может двигать головой.

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