"Аякс" посвятил чемпионский титул Абдельхаку Нури, перенесшему сердечный приступ 2 года назад
Футболисты "Аякса" посвятили 34-й чемпионский титул полузащитнику Абдельхаку Нури, который выступал за клуб под 34-м номером.
Все игроки амстердамского клуба надели футболки с 34-м номером во время празднования чемпионства с болельщиками.
"Это для тебя", - гласит запись в твиттере "Аякса" с хэштегом "ОставайсяСильнымАппи".
This one is for you. ♥#nummer34 #StayStrongAppie pic.twitter.com/vcTNv027D1— AFC Ajax (@AFCAjax) 15 мая 2019 г.
Напомним, что 8 июля 2017 года Нури, которому тогда было 20 лет, потерял сознание в товарищеском матче с "Вердером". У игрока произошел сердечный приступ, который привел к необратимому повреждению мозга. Год назад стало известно, что хавбек пришел в себя после 13 месяцев нахождения в коме и может двигать головой.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23