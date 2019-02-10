"Аякс" потерпел поражение от "Хераклес" и другие результаты 21-го тура чемпионата Нидерландов

В субботу в рамках 21-го тура чемпионата Нидерландов состоялись четыре матча. Выделим сенсационное поражение "Аякса" в гостевом поединке с "Хераклес", а также домашнюю крупную победу "Фейеноорда" над "Де Графсхапом".

"Хераклес" - "Аякс" - 1:0

Гол: Осман, 17 - 1:0.

"Херенвен" - "Зволле" - 1:1

Голы: Влап, 30 - 1:0, Лам, 45 - 1:1.

"Фейеноорд" - "Де Графсхап" - 4:0

Голы: Триндаде, 28 - 1:0, Вердонк, 52 - 2:0, Сен-Жюст, 54 - 3:0, Торнстра, 63 - 4:0.

"Венло" - "Виллем II" - 2:1

Голы: Млапа, 43 - 1:0, Кроули, 60 (пенальти) - 1:1, Млапа, 77 - 2:1.

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