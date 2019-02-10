"Аякс" потерпел поражение от "Хераклес" и другие результаты 21-го тура чемпионата Нидерландов
В субботу в рамках 21-го тура чемпионата Нидерландов состоялись четыре матча. Выделим сенсационное поражение "Аякса" в гостевом поединке с "Хераклес", а также домашнюю крупную победу "Фейеноорда" над "Де Графсхапом".
"Хераклес" - "Аякс" - 1:0
Гол: Осман, 17 - 1:0.
"Херенвен" - "Зволле" - 1:1
Голы: Влап, 30 - 1:0, Лам, 45 - 1:1.
"Фейеноорд" - "Де Графсхап" - 4:0
Голы: Триндаде, 28 - 1:0, Вердонк, 52 - 2:0, Сен-Жюст, 54 - 3:0, Торнстра, 63 - 4:0.
"Венло" - "Виллем II" - 2:1
Голы: Млапа, 43 - 1:0, Кроули, 60 (пенальти) - 1:1, Млапа, 77 - 2:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|20
|55
|2
|Аякс
|21
|50
|3
|Фейеноорд
|21
|42
|4
|АЗ
|21
|37
|5
|Витесс
|20
|30
|6
|ВВВ Венло
|21
|29
|7
|Хераклес
|21
|29
|8
|Утрехт
|20
|28
|9
|Виллем II
|21
|25
|10
|Зволле
|21
|25
|11
|АДО Ден Хааг
|20
|24
|12
|Фортунна Ситтард
|20
|23
|13
|Херенвен
|21
|23
|14
|Эксельсиор
|20
|22
|15
|Гронинген
|20
|21
|16
|Эммен
|20
|21
|17
|Де Графсхап
|21
|18
|18
|НАК Бреда
|21
|16