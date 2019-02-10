"Аякс" потерпел поражение от "Хераклес" и другие результаты 21-го тура чемпионата Нидерландов

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"Аякс" потерпел поражение от "Хераклес" и другие результаты 21-го тура чемпионата Нидерландов

В субботу в рамках 21-го тура чемпионата Нидерландов состоялись четыре матча. Выделим сенсационное поражение "Аякса" в гостевом поединке с "Хераклес", а также домашнюю крупную победу "Фейеноорда" над "Де Графсхапом".

"Хераклес" - "Аякс" - 1:0

Гол: Осман, 17 - 1:0.

 

"Херенвен" - "Зволле" - 1:1

Голы: Влап, 30 - 1:0, Лам, 45 - 1:1.

 

"Фейеноорд" - "Де Графсхап" - 4:0

Голы: Триндаде, 28 - 1:0, Вердонк, 52 - 2:0, Сен-Жюст, 54 - 3:0, Торнстра, 63 - 4:0.

 

"Венло" - "Виллем II" - 2:1

Голы: Млапа, 43 - 1:0, Кроули, 60 (пенальти) - 1:1, Млапа, 77 - 2:1.

Не пропустите: Экс-тренер сборной России отказал "Фейеноорду". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСВ ПСВ 20 55
2 Аякс Аякс 21 50
3 Фейеноорд Фейеноорд 21 42
4 АЗ АЗ 21 37
5 Витесс Витесс 20 30
6 ВВВ Венло ВВВ Венло 21 29
7 Хераклес Хераклес 21 29
8 Утрехт Утрехт 20 28
9 Виллем II Виллем II 21 25
10 Зволле Зволле 21 25
11 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 20 24
12 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 20 23
13 Херенвен Херенвен 21 23
14 Эксельсиор Эксельсиор 20 22
15 Гронинген Гронинген 20 21
16 Эммен Эммен 20 21
17 Де Графсхап Де Графсхап 21 18
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