"Аякс" потерпел третье поражение в чемпионате Нидерландов
В матче 20-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде потерпел поражение от "Гронингена" со счетом 1:2. Для "аяксидов" данное поражение стало третьим в нынешнем сезоне.
"Аякс" продолжает лидировать в турнирной таблице Эредивизии, опережая АЗ на три очка.
"Гронинген" - "Аякс" - 2:1 (1:0)
Голы: Сьерхейс, 16 - 1:0, Лундквист, 52 - 2:0, ван де Бек, 72 - 2:1
"Гронинген": Падт, Зеефюйк, те Вьерик, ван Хинтум, Вармердам, Шрек, Матуйсва, Лундквист (Мемишевич, 69), ван Каам, Сьерхейс, Асосо
"Аякс": Варела, Тальяфико, Мартинес, Велтман, Дест, де Йонг (Траоре, 59), Гравенберч (Эйтинг, 59), ван де Бек, Бабел, Промес, Тадич
Не пропустите: Хет-трик де Йонга принес "Аяксу" крупную победу в Кубке Нидерландов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23