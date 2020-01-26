"Аякс" потерпел третье поражение в чемпионате Нидерландов

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"Аякс" потерпел третье поражение в чемпионате Нидерландов

В матче 20-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде потерпел поражение от "Гронингена" со счетом 1:2. Для "аяксидов" данное поражение стало третьим в нынешнем сезоне.

"Аякс" продолжает лидировать в турнирной таблице Эредивизии, опережая АЗ на три очка.

"Гронинген" - "Аякс" - 2:1 (1:0)
Голы: Сьерхейс, 16 - 1:0, Лундквист, 52 - 2:0, ван де Бек, 72 - 2:1

"Гронинген": Падт, Зеефюйк, те Вьерик, ван Хинтум, Вармердам, Шрек, Матуйсва, Лундквист (Мемишевич, 69), ван Каам, Сьерхейс, Асосо

"Аякс": Варела, Тальяфико, Мартинес, Велтман, Дест, де Йонг (Траоре, 59), Гравенберч (Эйтинг, 59), ван де Бек, Бабел, Промес, Тадич

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