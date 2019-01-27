"Аякс" потерпел ужасное поражение в чемпионате Нидерландов

1 Теги фейеноордаякс

"Аякс" потерпел ужасное поражение в чемпионате Нидерландов

В матче 19-го тура чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" на своем поле уничтожил "Аякс" со счетом 6:2. Дублем в этой встрече отметился знаменитый форвард хозяев Робин ван Перси.

После матча "Аякс" остался на втором месте в турнирной таблице Эредивизии, отставая от лидирующего ПСВ на пять очков. "Фейеноорд" находится на третьей позиции.

"Фейеноорд" - "Аякс" - 6:2 (3:2)
Голы: Шене, 8 - 0:1, Тоорнстра, 16 - 1:1, Бергейс, 31 - 2:1, Зийех, 33 - 2:2, ван Перси, 42 - 3:2, ван Перси, 56 - 4:2, Вильена, 75 - 5:2, Айуб, 84 - 6:2

"Фейеноорд": Вермеер, Сен-Жюст, ван Бек, Боттегин, Вердонк (Хапс, 73), Класи, Тоорнстра, Вильена, Ларссон, Бергейс (Айуб, 83), ван Перси (Йоргенсен, 68)

"Аякс": Онана, Блинд, Магаллан (Синкгравен, 60), де Лигт, Марзауи, де Йонг, ван де Бек (Нерес, 60), Шене, Зийех, Тадич, Дольберг (Хунтелаар, 72)

Не пропустите: ПСВ сильнее "Гронингена" и другие результаты 19-го тура чемпионата Нидерландов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

И эта команда будет якобы выбивать реал в лч?

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" повторила собственный рекорд Примеры

"Барселона" повторила собственный рекорд Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ ПСВ 19 52
2 Аякс Аякс 18 47
3 Фейеноорд Фейеноорд 18 36
4 Витесс Витесс 19 29
5 АЗ АЗ 18 28
6 Утрехт Утрехт 18 28
7 ВВВ Венло ВВВ Венло 19 26
8 Хераклес Хераклес 19 26
9 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 19 23
10 Виллем II Виллем II 18 22
11 Херенвен Херенвен 18 21
12 Зволле Зволле 19 21
13 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 19 21
14 Эммен Эммен 19 21
15 Эксельсиор Эксельсиор 19 19
16 Гронинген Гронинген 19 18
17 НАК Бреда НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап Де Графсхап 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов