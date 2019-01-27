"Аякс" потерпел ужасное поражение в чемпионате Нидерландов

В матче 19-го тура чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" на своем поле уничтожил "Аякс" со счетом 6:2. Дублем в этой встрече отметился знаменитый форвард хозяев Робин ван Перси.

После матча "Аякс" остался на втором месте в турнирной таблице Эредивизии, отставая от лидирующего ПСВ на пять очков. "Фейеноорд" находится на третьей позиции.

"Фейеноорд" - "Аякс" - 6:2 (3:2)

Голы: Шене, 8 - 0:1, Тоорнстра, 16 - 1:1, Бергейс, 31 - 2:1, Зийех, 33 - 2:2, ван Перси, 42 - 3:2, ван Перси, 56 - 4:2, Вильена, 75 - 5:2, Айуб, 84 - 6:2

"Фейеноорд": Вермеер, Сен-Жюст, ван Бек, Боттегин, Вердонк (Хапс, 73), Класи, Тоорнстра, Вильена, Ларссон, Бергейс (Айуб, 83), ван Перси (Йоргенсен, 68)

"Аякс": Онана, Блинд, Магаллан (Синкгравен, 60), де Лигт, Марзауи, де Йонг, ван де Бек (Нерес, 60), Шене, Зийех, Тадич, Дольберг (Хунтелаар, 72)

Не пропустите: ПСВ сильнее "Гронингена" и другие результаты 19-го тура чемпионата Нидерландов. | http://soccernews.ru