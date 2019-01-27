"Аякс" потерпел ужасное поражение в чемпионате Нидерландов
В матче 19-го тура чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" на своем поле уничтожил "Аякс" со счетом 6:2. Дублем в этой встрече отметился знаменитый форвард хозяев Робин ван Перси.
После матча "Аякс" остался на втором месте в турнирной таблице Эредивизии, отставая от лидирующего ПСВ на пять очков. "Фейеноорд" находится на третьей позиции.
"Фейеноорд" - "Аякс" - 6:2 (3:2)
Голы: Шене, 8 - 0:1, Тоорнстра, 16 - 1:1, Бергейс, 31 - 2:1, Зийех, 33 - 2:2, ван Перси, 42 - 3:2, ван Перси, 56 - 4:2, Вильена, 75 - 5:2, Айуб, 84 - 6:2
"Фейеноорд": Вермеер, Сен-Жюст, ван Бек, Боттегин, Вердонк (Хапс, 73), Класи, Тоорнстра, Вильена, Ларссон, Бергейс (Айуб, 83), ван Перси (Йоргенсен, 68)
"Аякс": Онана, Блинд, Магаллан (Синкгравен, 60), де Лигт, Марзауи, де Йонг, ван де Бек (Нерес, 60), Шене, Зийех, Тадич, Дольберг (Хунтелаар, 72)
Не пропустите: ПСВ сильнее "Гронингена" и другие результаты 19-го тура чемпионата Нидерландов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" победила "Жирону" и одержала восьмую победу подряд в Примере
-
Все из-за Неймара: стало известно, почему де Йонг отказал ПСЖ
-
"Бавария" одержала седьмую победу подряд в Бундеслиге, разгромив "Штутгарт"
-
"Аталанта" совершила чудо-отыгрыш в матче с "Ромой", СПАЛ совершил камбэк в игре с "Пармой"
-
ЦСКА обнародовал календарь игр на втором сборе
Лента новостей
-
Дубль Джеко, камбэки и уйма голов в видеообзорах матчей Серии А
-
"Барселона" повторила собственный рекорд Примеры
-
"Барселона" победила "Жирону" и одержала восьмую победу подряд в Примере
-
Все из-за Неймара: стало известно, почему де Йонг отказал ПСЖ
-
Жиру назвал цель "Челси" в Кубке Англии
-
Семеду забил свой первый гол за "Барселону" (видео)
-
"Бавария" одержала седьмую победу подряд в Бундеслиге, разгромив "Штутгарт"
-
Греческий топ-клуб объявил о переходе игрока "Зенита"
-
"Аталанта" совершила чудо-отыгрыш в матче с "Ромой", СПАЛ совершил камбэк в игре с "Пармой"
-
"Кристал Пэлас" объявил о возвращении "короля"
-
1
"Аякс" потерпел ужасное поражение в чемпионате Нидерландов
-
Люди знают мою историю: Мората сделал заявление о предстоящем переходе в "Атлетико"
-
Китайский клуб готов заплатить большую сумму за форварда из Бундеслиги
-
Вратарь "Зенита" может перейти в клуб из Европы
-
Дубль Кьезы в видеообзоре сверхголевого матча Серии А "Кьево" - "Фиорентина"
-
7
Фанаты испанского клуба ярко выразили свое отношение к системе VAR
-
"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" поборются за талантливого голландца
-
Жардим мог возглавить клуб АПЛ перед возвращением в "Монако"
-
"Монако" объявил о переходе Мартинша из "Атлетико"
-
"Вальядолид" - "Сельта" - 2:1 (видеообзор матча)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|19
|52
|2
|Аякс
|18
|47
|3
|Фейеноорд
|18
|36
|4
|Витесс
|19
|29
|5
|АЗ
|18
|28
|6
|Утрехт
|18
|28
|7
|ВВВ Венло
|19
|26
|8
|Хераклес
|19
|26
|9
|Фортунна Ситтард
|19
|23
|10
|Виллем II
|18
|22
|11
|Херенвен
|18
|21
|12
|Зволле
|19
|21
|13
|АДО Ден Хааг
|19
|21
|14
|Эммен
|19
|21
|15
|Эксельсиор
|19
|19
|16
|Гронинген
|19
|18
|17
|НАК Бреда
|19
|16
|18
|Де Графсхап
|19
|15