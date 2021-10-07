"Аякс" потерял до конца сезона главного ветерана команды

Фото твиттер "Аякса"

Вратарь "Аякса" Мартен Стекеленбург выбыл на длительный срок из-за серьёзной травмы бедра.

Как сообщает официальный сайт амстердамцев, 39-летний футболист уже перенёс операцию.

На восстановление ветерану потребуется остаток текущего сезона. Кстати, после завершения нынешней кампании истечёт его контракт с клубом.

В этом сезоне Стекеленбург сыграл за "Аякс" 3 матча и пропустил 1 гол.

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