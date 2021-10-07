"Аякс" потерял до конца сезона главного ветерана команды
Фото твиттер "Аякса"
Вратарь "Аякса" Мартен Стекеленбург выбыл на длительный срок из-за серьёзной травмы бедра.
Как сообщает официальный сайт амстердамцев, 39-летний футболист уже перенёс операцию.
На восстановление ветерану потребуется остаток текущего сезона. Кстати, после завершения нынешней кампании истечёт его контракт с клубом.
В этом сезоне Стекеленбург сыграл за "Аякс" 3 матча и пропустил 1 гол.
Не пропустите: "Барселона" может побороться с "Интером" за своего воспитанника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Леванте" назначил нового тренера
-
Названы финансовые траты Катара на подготовку к ЧМ-2022
-
Ферран Торрес догнал Луиса Энрике по голам за сборную Испании
-
"Локомотив" может пригласить Люсьена Фавра
-
"Аякс" потерял до конца сезона главного ветерана команды
-
Вратарь "Локомотива" Гильерме рассказал, где собирается завершить карьеру
-
"Ювентус" открыт для предложений по Рэмзи
-
Топ-клуб АПЛ включился в борьбу за Влаховича
-
Кьеза раскритиковал судейство Карасёва после поражения в полуфинале Лиги Наций
-
В АПЛ вспыхнул новый скандал с подозрением в сексуальном насилии
-
"Милан" близок к подписанию хавбека "Реала"
-
Главные новости дня: 6 октября
-
Хабиб поддержал Зинченко на фоне критики из-за совместного фото
-
Луис Энрике высказался о выходе в финал Лиги Наций
-
Манчини прокомментировал поражение от Испании
-
"Боруссия" готова почти в два раза увеличить зарплату Холанда
-
Италия прервала рекордную серию из 37 матчей без поражений
-
Агент Зинченко отреагировал на критику игрока из-за фото с Хабибом
-
Глебов рассказал, как Карпин вызвал его в сборную
-
У "Ньюкасла" может смениться владелец
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23