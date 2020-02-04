"Аякс" потерял на несколько недель Промеса

Вингер "Аякса" Квинси Промес выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У 28-летнего футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия.

Пресс-служба амстердамского гранда указывает, что экс-игрок "Спартака" пропустит несколько недель.

В текущем сезоне Промес сыграл за "Аякс" 24 матча, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.

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