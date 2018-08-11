"Аякс" потерял очки в матче с "Хераклес", "Венло" одолел "Виллем II"
В рамках первого тура чемпионата Голландии состоялись ещё два матча. "Аякс" на своём поле не сумел обыграть "Хераклес", а "Венло" в гостях одержал минимальную победу над "Виллем II".
"Аякс" – "Хераклес" - 1:1
Голы: Петерсон, 84 - 0:1, де Лигт, 88 - 1:1.
"Аякс": Онана, Блинд, Вебер (де Йонг, 56), де Лигт, Мазрауи, ван де Бек, Зиеш, Нерес (Лабьяд, 85), Эйтинг, Тадич, Сирхейс (Хунтелар, 56).
"Хераклес": Бласвих, ван Хинтюм (Чиборра, 82), Россман, Проппер, ван Нифф, Петерсон, Дуарте, Кювас (Меркель, 77), Осман, Дросте (Брейкерс, 79), Адриан Дальмау.
"Виллем II" – "Венло" - 0:1
Гол: Пост, 21 - 0:1.
"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Макгарри (Коловос, 63), Льюис, Паласиос, Кроули, Поль Льонк (Саддики, 76), Кру, Лифтинк, Данкерлуи, Фран Соль.
"Венло": Уннершталь, Рэзелер, Янссен, Промес, Рюттен, ван Ойен (Грот, 74), Пост, Самуэльсен (ван Брюгген, 82), Сушич, Кум, Сентьенс (Опоку, 65).
Не пропустите: "Херенвен" в результативном матче переиграл "Зволле". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|33
|82
|2
|Аякс
|34
|79
|3
|АЗ
|34
|71
|4
|Фейеноорд
|34
|66
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|34
|46
|8
|АДО Ден Хааг
|33
|44
|9
|Зволле
|34
|44
|10
|Эксельсиор
|34
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|ВВВ Венло
|33
|34
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|33
|30
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23