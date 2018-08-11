"Аякс" потерял очки в матче с "Хераклес", "Венло" одолел "Виллем II"

В рамках первого тура чемпионата Голландии состоялись ещё два матча. "Аякс" на своём поле не сумел обыграть "Хераклес", а "Венло" в гостях одержал минимальную победу над "Виллем II".

"Аякс" – "Хераклес" - 1:1

Голы: Петерсон, 84 - 0:1, де Лигт, 88 - 1:1.

"Аякс": Онана, Блинд, Вебер (де Йонг, 56), де Лигт, Мазрауи, ван де Бек, Зиеш, Нерес (Лабьяд, 85), Эйтинг, Тадич, Сирхейс (Хунтелар, 56).

"Хераклес": Бласвих, ван Хинтюм (Чиборра, 82), Россман, Проппер, ван Нифф, Петерсон, Дуарте, Кювас (Меркель, 77), Осман, Дросте (Брейкерс, 79), Адриан Дальмау.



"Виллем II" – "Венло" - 0:1

Гол: Пост, 21 - 0:1.

"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Макгарри (Коловос, 63), Льюис, Паласиос, Кроули, Поль Льонк (Саддики, 76), Кру, Лифтинк, Данкерлуи, Фран Соль.

"Венло": Уннершталь, Рэзелер, Янссен, Промес, Рюттен, ван Ойен (Грот, 74), Пост, Самуэльсен (ван Брюгген, 82), Сушич, Кум, Сентьенс (Опоку, 65).

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