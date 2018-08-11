"Аякс" потерял очки в матче с "Хераклес", "Венло" одолел "Виллем II"

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"Аякс" потерял очки в матче с "Хераклес", "Венло" одолел "Виллем II"

В рамках первого тура чемпионата Голландии состоялись ещё два матча. "Аякс" на своём поле не сумел обыграть "Хераклес", а "Венло" в гостях одержал минимальную победу над "Виллем II".

"Аякс" – "Хераклес" - 1:1

Голы: Петерсон, 84 - 0:1, де Лигт, 88 - 1:1.

"Аякс": Онана, Блинд, Вебер (де Йонг, 56), де Лигт, Мазрауи, ван де Бек, Зиеш, Нерес (Лабьяд, 85), Эйтинг, Тадич, Сирхейс (Хунтелар, 56).

"Хераклес": Бласвих, ван Хинтюм (Чиборра, 82), Россман, Проппер, ван Нифф, Петерсон, Дуарте, Кювас (Меркель, 77), Осман, Дросте (Брейкерс, 79), Адриан Дальмау.


"Виллем II" – "Венло" - 0:1

Гол: Пост, 21 - 0:1.

"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Макгарри (Коловос, 63), Льюис, Паласиос, Кроули, Поль Льонк (Саддики, 76), Кру, Лифтинк, Данкерлуи, Фран Соль.

"Венло": Уннершталь, Рэзелер, Янссен, Промес, Рюттен, ван Ойен (Грот, 74), Пост, Самуэльсен (ван Брюгген, 82), Сушич, Кум, Сентьенс (Опоку, 65).

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2 Аякс 34 79
3 АЗ 34 71
4 Фейеноорд 34 66
5 Утрехт 33 51
6 Витесс 33 48
7 Херенвен 34 46
8 АДО Ден Хааг 33 44
9 Зволле 34 44
10 Эксельсиор 34 40
11 Хераклес 33 39
12 Гронинген 33 37
13 Виллем II 33 36
14 ВВВ Венло 33 34
15 НАК Бреда 33 33
16 Рода ЮК 33 30
17 Спарта Роттердам 33 27
18 Твенте 33 23
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